“ديوان المظالم” يشارك في المؤتمر السنوي الثامن لحوكمة الشركات

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‏‎عُقد في ألمانيا المؤتمر السنوي الثامن لحوكمة الشركات، بحضور وفد من ديوان المظالم، في الفترة من 7 إلى 8 ديسمبر الجاري، بتنظيم من اللجنة الدولية لقانون الشركات والاندماج بالتعاون مع منتدى الأسواق المالي الدولي.

‏وتركزت جل الجلسات الحوارية التي نُظمت خلال المؤتمر الذي أقيم في فرانكفورت عاصمة الاقتصاد الألماني، حول قوانين التحول الرقمي والحوكمة في الدساتير العالمية، وما استحدث حيال النقلات المتتابعة للتحول والحوكمة الإدارية في المنظمات التجارية والعامة من قوانين، وما يمكن أن يُتَداول من تجارب العالم في ذات السياق.

‏‎ويحرص ديوان المظالم من خلال تنسيق وحدة الشراكات والتعاون الدولي على مشاركة ممثليه في مختلف المؤتمرات والفعاليات العالمية ذات الطابع القانوني والإداري والرقمي في سبيل تطوير أنظمة وآليات العمل والمساهمة في تجويد ورفع كفاءة الأعمال ومشاركة التجارب والخبرات.