ديوان المظالم يشارك في منتدى المشاريع المستقبلية بعدد من النماذج لمقرات المحاكم الإدارية في المستقبل

المناطق_واس

شارك ديوان المظالم اليوم، في حفل تدشين منتدى المشاريع المستقبلية بنسخته السادسة، الذي يقام على مدار يومين بتنظيم الهيئة السعودية للمقاولين، من خلال عرض مشاريعه المستقبلية في مجال توفير البُنية والبيئة المناسبة لمرافقه القضائية والإدارية، وما لكل منهما من خصوصية وطبيعة عمل، إضافة إلى ما تستهدفه المشاركة من استفادة مما يقدمه المنتدى من خبرات.

ويحرص ديوان المظالم على المشاركة في هذه النسخة من منتدى المشاريع المستقبلية وضمن عملٍ مستمر لتحقيق إستراتيجيته في توفير مبانٍ تتناسب مع البيئة القضائية، بهدف تحسين مستوى التخطيط والتنفيذ لها ببناء شراكات جديدة وفاعلة توفر جودة تنفيذ المشاريع وتشغيلها وترشيد تكاليفها والإنفاق عليها.

تجدر الإشارة إلى أن ديوان المظالم وفي ذات السياق كان قد دشن مع مطلع العام الميلادي الحالي اثنين من مقراته النموذجية لمجمعات محاكمه في كلٍ من منطقتي مكة المكرمة والقصيم وما توفره من بُنى ذكية وبيئة محفزة.