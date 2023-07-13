ديوان المظالم يطلق خدمة تبادل المذكرات “رقميًا” بالمحكمة الإدارية العليا

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أطلق ديوان المظالم خدمة تبادل المذكرات أمام المحكمة الإدارية العليا بشكل رقمي متكامل في منصة “مُعين” الرقمية التابعة له.

وتتيح الخدمة للأطراف تبادلَ المذكراتِ في الاعتراضات حال قيدها والاطلاع على المذكرات المقدمة والإشعار المباشر بها وبشكل رقمي كامل.

ويولي القائمون على ديوان المظالم تطوير خدمات التقاضي الرقمية اهتمامًا بالغًا في سبيل التجويد والإنجاز في أعمال ونتاج الدوائر القضائية، إضافةً إلى ما توفره الرقمنة وخدماتها على المستفيدين من جهد ووقت، بما يسهم في تحقيق التقاضي الرقمي في المحكمة الإدارية العليا ضمن قوائم الخدمات الرقمية، وتحقيق مستهدفات العدالة الناجزة.