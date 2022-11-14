ديوان المظالم يعلن بدء التقديم على برنامج التدريب التعاوني بعدة تخصصات

أعلنت ديوان المظالم عبر موقعه الرسمي عن بدء التقديم على برنامج التدريب التعاوني بعدة تخصصات عبر منصة خبير للتدريب التعاوني بمحاكم ديوان المظالم وإداراته بجميع مناطق المملكة، واشترطت ان يكون المتقدم سعودي الجنسية.

وأوضحت الفئة المستهدفة هي طلاب وطالبات الجامعات ومعهد الإدارة العامة، والتخصصات المتاحة هي:-

– الموارد البشرية.

– إدارة مواد.

– السكرتارية.

– الشريعة.

– الأنظمة.

– القانون.

– المحاسبة.

– أصول الدين.

– برنامج الدراسات القانونية (دبلوم).

– إدارة أعمال.

– تقنية معلومات.

– المكتبات.

– إدارة مالية.

وأضاف أن التقديم سببدأ اليوم الإثنين ويستمر التقديم حتى يوم الخميس بتاريخ 1444/05/07هـ الموافق 2022/12/01م، وذلك من خلال الرابط هنا