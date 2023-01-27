ديوان المظالم ينجز أكثر من 29 ألف دعوى قضائية خلال الربع الثاني لعام 1444هـ

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أعلن ديوان المظالم أن عدد الدعاوى التي أُنجزت بالمحاكم الإدارية التابعة له في جميع مناطق المملكة ومختلف مراحل التقاضي فيها خلال الربع الثاني من العام الهجري الحالي 1444هـ, قد بلغ (29625) دعوى؛ عُقد لها (56399) جلسة رقمية، بزيادة (1534) دعوى عن عدد الدعاوى في الربع الأول من ذات العام.

جاءت تلك الأرقام والإحصاءات في التقرير الربع السنوي الثاني لمحاكم ديوان المظالم للعام الهجري الحالي 1444هـ، إذ اشتمل التقرير على تفاصيل العمل في ديوان المظالم ومحاكمه بالأرقام بشكل عام، وعن كل محكمة على حدة.

وبيَّن التقرير أن عدد الدعاوى المقيدة خلال الفترة ذاتها من العام بلغ (27448) دعوى، فيما بلغ عدد زوار منصة معين الرقمية (1,360,755) زائرًا لعدد (12,607,718) صفحةً عُرضت عبر المنصة.