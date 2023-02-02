ديوان المظالم ينفذ أكثر من 82 برنامجًا تدريبيًا لقضاته خلال النصف الأول من العام 1444هـ

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أعلن ديوان المظالم ممثلًا في الإدارة العامة للشؤون القضائية الانتهاء من برامجها التدريبية بعد أن أتمت تدريب مايزيد عن 1440 متدرباً ، وذلك ضمن برنامج الخطة التدريبية للقضاء الإداري خلال النصف الأول من الهجري الجاري، بمجموع 1307ساعة تدريبية و82 برنامجًا تدريبيًا خاصًا بالقضاة.

واشتملت البرامج التي نظمها الديوان في خطته التدريبية لقضاته للعام 1444هـ على العديد من المسارات التأسيسية والتطويوية والمتخصصة والتحليلية ركزت في مجمل برامجها على قضاء التنفيذ والإثبات ومستجدات البرامج والخدمات الرقمية في كافة تعاملات القضاء الإداري.

ويولي ديوان المظالم بمتابعة مباشرة من معالي رئيس ديوان المظالم الشيخ الدكتور خالد اليوسف للاهتمام بتدريب الكوادر القضائية والإدارية؛ بهدف مواكبة التطور الذي يعيشه ديوان المظالم في المملكة تنظيميًا ورقميًا بهدف رفع كفاءة الكوادر القضائية وتعزيز جودة المخرجات وفق الآليات والتنظيمات المستجدة.