الشهراني يطلق حملة التبرع بالدم بـ”صحة الرياض”

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تحت رعاية مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور حسن بن علي الشهراني، دشّنت (صحة الرياض)، اليوم الأربعاء، حملة التبرع بالدم تحت شعار” ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً”.

وتأتي هذه الحملة بـ”صحة الرياض” في إطار الإسهام المجتمعي والتأكيد على أهمية التبرع بالدم وتعزيز مفهومه، وترسيخ الهدف الإنساني النبيل في البذل والعطاء، حيث تستهدف الحملة تحقيق أكبر عدد ممكن من المتبرعين بالدم ليكونوا مصدر حياة للمرضى، وعوناً وعطاء للمحتاجين إلى التبرع بالدم .

وتهدف المبادرة إلى التحفيز للتبرع بالدم، ونشر الثقافة، وتعزيز المبادرات الإنسانية التي تسهم في إنقاذ حياة الناس، إضافة إلى زيادة الوعي حول أهمية التبرع بالدم تطوعاً وتشجيع أفراد المجتمع على التبرع بالدم وتحسين تجربة المتبرع بشكل مستمر ودائم مما يساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي لبنوك الدم في المملكة.

كما تهدف الحملة والتي تستمر لمدة يومين من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية ظهراً إلى شكر المتبرعين بالدم وتقديرهم ودعم مراكز التبرع بالدم.

وتسعى الحملة الى تعزيز مبدأ المشاركة وتقوية الروابط الإنسانية بين أفراد المجتمع بالإضافة إلى أن التبرع بالدم له تأثير ايجابي على صحة الفرد.