“ذكاء مايكروسوفت” يصل “الهواتف”

وطرحت الشركة، وفقاً لموقع “ذا فيرج” التقني، مساعد الذكاء الاصطناعي الجديد كتطبيق للهواتف، وذلك بدمجه في نظامي التشغيل iOS و iPadOS بعد أيام قليلة من دمجه بنظام Android.

يشار إلى أن Copilot الذي يعادل ChatGPT في الكفاءة، يسمح بطرح الأسئلة وصياغة رسائل البريد الإلكتروني وتلخيص النصوص وتوليد الصور، وتحويل النصوص إلى صور باستخدام الذكاء الاصطناعي.