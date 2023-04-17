ذكرى البيعة السادسة لولي العهد..أرقام ذهبية وإنجازات خالدة

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تحل اليوم (الإثنين) 26 رمضان 1444هـ الذكرى السادسة لبيعة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولياً للعهد.

وشهدت الأعوام الماضية إنجازات كبيرة، حيث خطت البلاد خطوات متزنة ومتسارعة نحو الأهداف المرسومة لتحقيق رؤية 2030 وتسطير تاريخ مجيد حافل بالإنجازات التي قفزت بالمملكة لتصبح رقماً صعباً بين الأمم والشعوب لا يمكن تجاوزه في الميادين الاقتصادية والعلمية والثقافية حتى غدت قبلة لكبار القادة وأهل السياسة.

وحققت المملكة بفضل توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ومتابعة ولي عهده الأمير محمد بن سلمان، الكثير من الإنجازات العالمية للارتقاء بالوطن نحو أعلى درجات العز والتمكين.

ويحتفي الوطن والمواطنون والمقيمون بهذه الذكرى بقلوب ملؤها الحب والأمن والاطمئنان في ظل تحديث أجهزة ومؤسسات الدولة ومواصلة تنفيذ المشاريع بمختلف القطاعات الاقتصادية والتعليمية والصحية والاجتماعية والنقل والمواصلات والصناعة والكهرباء والمياه والزراعة في مختلف أنحاء المملكة لتوفير الخير والرفاهية للمواطن الذي يبادل قيادته الحب والولاء في صورة تجسّد أسمى معاني التلاحم والالتفاف.

أبرز الإنجازات العالمية التي حققتها المملكة:

المركز الأول بين دول G20 في معدل نمو إنتاجية العامل (منظمة العمل الدولية ILO)

المركز الأول عالمياً في مجال التعليم التقني والتدريب المهني (مؤشر المعرفة 2022)

المركز الأول في مسابقة أطباء زمالة القلب (المؤتمر السنوي لجمعية القلب الأمريكية)

المركز الثاني بين دول G20 والرابعة عالمياً في جاهزية التنظيمات الرقمية (الاتحاد الدولي للاتصالات ITU)

صندوق التنمية الصناعية السعودي يحصد المركز الثاني وجائزة أفضل بيئة عمل على مستوى الجهات الحكومية الكبيرة 2022 (منظمة Great Place to Work)

البلدة القديمة في العلا تحصد جائزة أفضل قرية سياحية (منظمة السياحة العالمية)

سدایا تحصل على شهادة الجاهزية والاعتماد الدولي Tier III (معهد «UPTIME» الدولي)

صندوق الاستثمارات العامة يحصد جائزتي أفضل قرض للأسواق الناشئة وأفضل قرض في الشرق الأوسط‏ («Global Capital Syndicated Loan Ceremony»)

مطار الملك فهد الدولي يحصل على المركز 44 ضمـن قائمة أفضـل 100 مطار في العالم (نتائج تقييم منظمة «Skytrax»)

جامعة الملك خالد تحصد جائزتين: (مسابقة باريس الدولية 2023 لأفضل عسل في العالم)

الهيئة العامة للموانئ تحصد جائزة العلامة التجارية المتميزة ‏«Excellence in Corporate Branding» (جوائز «ShipTek»)

الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية تحصد 4 جوائز (جوائز ستيفي العالمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023)

الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) تحصل على شهادة الاعتراف فئة 4 نجوم (المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة EFQM)

جمعية تنمية المجتمعات الريفية (ريف) تحصل على شهادة أفضل بيئة عمل لعام 2023 (منظمة ‏Great Placer to Work)