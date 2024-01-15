“رؤوف” لرعاية الأيتام بعرعر تودع أكثر من نصف مليون في حسابات المستفيدين

المناطق_الحدود الشمالية

أودعت جمعية رؤوف لرعاية الأيتام بعرعر، مبلغ 560.486 ريالًا، مساعدات نقدية وغذائية للأيتام وأسرهم في حسابات المستفيدين لشهر يناير لعام 2024م.

وأوضحت الجمعية أن المساعدات شملت الكفالات الشهرية والسلة الغذائية عبر البطاقات الممغنطة، بالتعاون مع شركة العثيم للمواد الغذائية، لافتة إلى أنه استفاد منها 1334 يتيمًا ويتيمة و 428 أسرة داخل مدينة عرعر.

يذكر أن الجمعية تحرص على إيداع المبالغ بشكل منتظم لتلمس حاجات المستفيدين وتأمين المستلزمات الأساسية لهم والرقي بمستوى الخدمات المقدمة.