رئاسة الحرمين الشريفين تقدم خدماتها النوعية للمصلين وضيوف الرحمن

المناطق_واس

قدمت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أمس، سلسلة من خدماتها النوعية للمعتمرين، وقاصدي البيت العتيق من المصلين وضيوف الرحمن وتنوعت الخدمات المقدمة المعتمرين والمصلين عبر توزيع 9.120 من عبوات زمزم، والكتيبات والمطويات لـ 1.350 مستفيد، وتقديم التوعية الرقمية لـ 16.000 مستفيد، إلى جانب 78.427 مستفيداً من التوعية الميدانية.

كما جرى تقديم خدمة التطويف لـ 2.359 مستفيداً، واستخدام 130.000 لتر من المطهرات، و 2.560 لتراً من المعطرات، و32.200 لتر في تعقيم السجاد، بالإضافة إلى تقديم 5.200 لتر من معقمات الأيدي، و 2.300 لتر من التعقيم بالروبوتات، و 2.200 لتر من التعقيم بالبايوكير، و 31.000 لتر في تعقيم الأسطح.

كما اشتملت نوعية الخدمات المقدمة في توزيع 400 أساور بمعصم اليد للزائر الصغير، إلى جانب تقديم الخدمات التطوعية لـ 18.232 مستفيداً، والخدمات الاجتماعية والإنسانية لـ 1.585 مستفيداً، والإرشاد المكاني باللغات لـ 24.361 مستفيداً.