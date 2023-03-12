رئاسة الحرمين تعلن إقامة دورة أحكام الصيام وآدابه

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أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة بوكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية؛ عن إقامة دورة أحكام الصيام وآدابه، وذلك بدءاً من اليوم 20 شعبان حتى 24 شعبان لعام 1444ه.

وتتمثل الدورة في تقديم تفسير آيات الصيام من تفسير السعدي وأحاديث الصيام من عمدة الأحكام، والتعليق على كتاب الصيام من لطائف المعارف لابن رجب، بالإضافة لتقديم أحكام الصيام من الشرح الممتع لابن عثيمين، إلى جانب تزويد الحاضرين بمقاصد الصيام، وتقديم فضل العبادة في رمضان.

وأشارت الرئاسة إلى أن الدورة ستقام بتوسعة الملك فهد – رحمه الله – عند باب 79 وذلك بالدور العلوي – كرسي 12 -، مبينة على الصعيد ذاته عن تخصيص موقع للنساء لحضور الدورة بمصلى النساء أمام باب 74.