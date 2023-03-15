رئاسة الحرمين تعلن جدول الأئمة لصلاتي التراويح والتهجد خلال ليالي شهر رمضان بالمسجد الحرام

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أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أنه سيؤم المصلين في صلاتي التراويح والتهجد في المسجد الحرام طوال شهر رمضان المبارك في التسليمات الأولى من اليوم الأول الشيخ الدكتور ياسر الدوسري، وفي التسليمتين الأخيرتين مع الوتر معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وفي الليلة الثانية يكون الشيخ الدكتور عبدالله بن عواد الجهني، وفي التسليمتين الأخيرتين مع الوتر الشيخ الدكتور ماهر المعيقلي، والليلة الثالثة في التسليمات الأولى الشيخ الدكتور بندر بن عبدالعزيز بليلة، وفي التسليمتين الأخيرتين مع الوتر الشيخ الدكتور ياسر بن راشد الدوسري. وفي الليلة الرابعة في التسليمات الأولى سيكون الشيخ الدكتور عبدالله بن عواد الجهني، وفي التسليمتين الأخيرتين مع الوتر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وفي الليلة الخامسة في التسليمات الأولى سيكون الشيخ الدكتور عبدالله بن عواد الجهني، وفي التسليمتين الأخيرتين مع الوتر الشيخ الدكتور ماهر المعيقلي. وفي الليلة السادسة التسليمات الأولى الشيخ الدكتور بندر بن عبدالعزيز بليلة، وفي التسليمتين الأخيرتين مع الوتر الشيخ الدكتور ياسر بن راشد الدوسري. وفي الليلة السابعة التسليمات الأولى الشيخ الدكتور بندر بن عبدالعزيز بليلة، وفي التسليمتين الأخيرتين مع الوتر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

وفي الليلة الثامنة في التسليمات الأولى سيكون الشيخ الدكتور عبدالله بن عواد الجهني، وفي التسليمتين الأخيرتين مع الوتر الشيخ الدكتور ماهر المعيقلي. وفي الليلة التاسعة التسليمات الأولى الشيخ الدكتور بندر بن عبدالعزيز بليلة، وفي التسليمتين الأخيرتين مع الوتر الشيخ الدكتور ياسر بن راشد الدوسري. وفي الليلة العاشرة في التسليمات الأولى سيكون الشيخ الدكتور عبدالله بن عواد الجهني، وفي التسليمتين الأخيرتين مع الوتر الشيخ الدكتور الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس. وفي الليلة الحادية عشر في التسليمات الأولى سيكون الشيخ الدكتور عبدالله بن عواد الجهني، وفي التسليمتين الأخيرتين مع الوتر الشيخ الدكتور ماهر المعيقلي. وفي الليلة الثانية عشر التسليمات الأولى الشيخ الدكتور بندر بن عبدالعزيز بليلة، وفي التسليمتين الأخيرتين مع الوتر الشيخ الدكتور ياسر بن راشد الدوسري. وفي الليلة الثالثة عشر التسليمات الأولى الشيخ الدكتور ياسر بن راشد الدوسري وفي التسليمتين الأخيرتين مع الوتر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس. الليلة الرابعة عشر في التسليمات الأولى سيكون الشيخ الدكتور عبدالله بن عواد الجهني، وفي التسليمتين الأخيرتين مع الوتر الشيخ الدكتور ماهر المعيقلي. وفي الليلة الخامسة عشر التسليمات الأولى الشيخ الدكتور بندر بن عبدالعزيز بليلة، وفي التسليمتين الأخيرتين مع الوتر الشيخ الدكتور ياسر بن راشد الدوسري. وفي الليلة السادسة عشر وفي التسليمات الأولى الشيخ الدكتور بندر بن عبدالعزيز بليلة، وفي التسليمتين الأخيرتين مع الوتر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس. وفي الليلة السابعة عشر في التسليمات الأولى سيكون الشيخ الدكتور عبدالله بن عواد الجهني، وفي التسليمتين الأخيرتين مع الوتر الشيخ الدكتور ماهر المعيقلي. وفي الليلة الثامنة عشر التسليمات الأولى الشيخ الدكتور بندر بن عبدالعزيز بليلة، وفي التسليمتين الأخيرتين مع الوتر الشيخ الدكتور ياسر بن راشد الدوسري. وفي الليلة التاسعة عشر الشيخ الدكتور ياسر بن راشد الدوسري وفي التسليمتين الأخيرتين مع الوتر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

وفي الليلة العشرين في التسليمات الأولى سيكون الشيخ الدكتور عبدالله بن عواد الجهني، وفي التسليمتين الأخيرتين مع الوتر الشيخ الدكتور ماهر المعيقلي.

وفي الليلة الواحدة والعشرون في التسليمات الأولى سيكون الشيخ الدكتور عبدالله بن عواد الجهني، وفي التسليمتين الأخيرتين مع الوتر الشيخ الدكتور ياسر بن راشد الدوسري. وفي الليلة الثانية و العشرون التسليمات الأولى سيكون الشيخ الدكتور عبدالله بن عواد الجهني، وفي التسليمتين الأخيرتين مع الوتر الشيخ الدكتور بندر بليلة. وفي الليلة الثالثة والعشرون سيكون الشيخ الدكتور ياسر بن راشد الدوسري، وفي التسليمتين الأخيرتين مع الوتر الشيخ الدكتور بندر بليلة .

وفي الليلة الرابعة والعشرون سيكون الشيخ الدكتور عبدالله بن عواد الجهني، وفي التسليمتين الأخيرتين مع الوتر الشيخ الدكتور ياسر بن راشد الدوسري. وفي الليلة الخامسة والعشرون التسليمات الأولى سيكون الشيخ الدكتور عبدالله بن عواد الجهني، وفي التسليمتين الأخيرتين مع الوتر الشيخ الدكتور بندر بليلة. وفي الليلة السادسة والعشرون سيكون الشيخ الدكتور ياسر بن راشد الدوسري، وفي التسليمتين الأخيرتين مع الوتر الشيخ الدكتور بندر بليلة . وفي الليلة السابعة والعشرون التسليمات الأولى سيكون الشيخ الدكتور عبدالله بن عواد الجهني، وفي التسليمتين الأخيرتين مع الوتر الشيخ الدكتور ياسر بن راشد الدوسري. وفي الليلة الثامنة والعشرون التسليمات الأولى سيكون الشيخ الدكتور عبدالله بن عواد الجهني، وفي التسليمتين الأخيرتين مع الوتر الشيخ الدكتور بندر بليلة. وفي الليلة التاسعة والعشرون سيكون الشيخ الدكتور ياسر بن راشد الدوسري، وفي التسليمتين الأخيرتين مع الوتر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس. وفي الليلة الثلاثون سيكون الشيخ الدكتور عبدالله بن عواد الجهني، وفي التسليمتين الأخيرتين مع الوتر الشيخ الدكتور ياسر بن راشد الدوسري.

وأشارت الرئاسة إلى أنه سيتولى الإمامة في صلاة التهجد ليلة الواحد والعشرون في التسليمات الأولى الشيخ الدكتور بند بليلة، والتسليمتين الأخيرتين والشفع والوتر معالي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، وفي الليلة الثانية والعشرون الشيخ الدكتور ياسر بن راشد الدوسري والتسليمتين الأخيرتين والشفع والوتر الشيخ الدكتور ماهر المعيقلي، وفي الليلة الثالثة و العشرون في التسليمات الأولى الشيخ الدكتور عبدالله بن عواد الجهني والتسليمتين الأخيرتين والشفع والوتر الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، وفي الليلة الرابعة و العشرون الشيخ الدكتور بندر بليلة والتسليمتين الأخيرتين والشفع والوتر الشيخ الدكتور ماهر المعيقلي ، وفي ليلة الخامسة والعشرون الشيخ الدكتور ياسر بن راشد الدوسري والتسليمتين الأخيرتين والشفع والوتر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وفي الليلة السادسة و العشرون في التسليمات الأولى الشيخ الدكتور عبدالله بن عواد الجهني والتسليمتين الأخيرتين والشفع والوتر الشيخ الدكتور ماهر المعيقلي، وفي الليلة السابعة و العشرون في التسليمات الأولى الشيخ الدكتور بند بليلة، والتسليمتين الأخيرتين والشفع والوتر معالي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، وفي الليلة الثامنة و العشرون الشيخ الدكتور ياسر بن راشد الدوسري والتسليمتين الأخيرتين والشفع والوتر الشيخ الدكتور ماهر المعيقلي، وفي ليلة التاسعة و العشرون في التسليمات الأولى الشيخ الدكتور عبدالله بن عواد الجهني والتسليمتين الأخيرتين والشفع والوتر الشيخ الدكتور بندر بليلة، وفي الليلة الثلاثون الشيخ الدكتور بندر بليلة والتسليمتين الأخيرتين والشفع والوتر الشيخ الدكتور ماهر المعيقلي.