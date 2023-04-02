“رئاسة الحرمين” تقدم سلسلة من خدماتها النوعية لأكثر من 9 مليون مصلِ ومعتمر منذ بدء شهر رمضان المبارك

المناطق_واس

عملت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، على تذليل كافة إمكانياتها في سبيل تقديم سلسلة من خدماتها النوعية لقاصدي بيت الله الحرام من المعتمرين والزوار وضيوف الرحمن، حيث بلغ قاصدو البيت العتيق منذ بدء شهر رمضان المبارك وحتى يوم أمس السبت 9,357,853 مصلِ ومعتمر.

وتنوعت الخدمات المقدمة للمعتمرين والمصلين عبر توزيع 508,560 عبوة زمزم والكتيبات والمطويات لـ 62,500 مستفيد، وتقديم التوعية الرقمية لـ 719,500 مستفيد، إلى جانب 1,992,050 مستفيداً من التوعية الميدانية، وتقديم الخدمات التطوعية لـ 982,154 مستفيداً، و 118,130 مستفيداً من المعرض الرمضاني.

كما جرى تقديم خدمة التطويف لـ 45,560 مستفيداً، واستهلاك 12,399,145 لتراً من ماء زمزم، واستخدام و322,700 لتر في تعقيم السجاد، بالإضافة إلى تقديم 47,500 لتر من معقمات الأيدي، و 46,500 لتر من التعقيم بالروبوتات، و 44,500 لتر من التعقيم بالبايوكير، و 320,800 لتر في تعقيم الأسطح.

واشتملت نوعية الخدمات المقدمة في توزيع 9,497 أساور بمعصم اليد للزائر الصغير، إلى جانب تقديم الخدمات الاجتماعية والإنسانية لـ 249,906 مستفيدين، و 32,635 مستفيداً من المواقع المخصصة لكبار السن والأشخاص ذوي الاعاقة، وتقديم الإرشاد المكاني باللغات لـ 653,369 مستفيداً، وفرش 35.000 سجاد بالمسجد الحرام.