“رئاسة الحرمين” تنفذ برنامج “تبيان ودلالة” لخدمة قاصدي المسجد الحرام

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نفذت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة بالإدارة العامة لشؤون التطويف والمطوفين بوكالة شؤون التوعية الميدانية برنامج “تبيان ودلالة”, وذلك استمراراً لجهودها في تقديم أرقى الخدمات لقاصدي المسجد الحرام من الزوار والمعتمرين، وضِمن برامجها وخططها لموسم العمرة.

وأوضح المدير العام أحمد الدهاس، أن البرنامج يهدف إلى تقديم خدمات إرشادية ميدانية لقاصدي المسجد الحرام من قِبل منسوبي الإدارة وبمشاركة المطوفين، مؤكداً أن الإدارة قامت بتكثيف جهودها خلال فترة بداية شهر رمضان المبارك؛ واستعدت بمجموعة من البرنامج التي ستنفذ تباعاً خلال الشهر الفضيل.