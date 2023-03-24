“رئاسة الحرمين” توفر تطبيق “لوامع الأذكار” لضيوف الرحمن وقاصدي الحرمين الشريفين

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وفرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة بوكالة الشؤون التقنية والتحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي، تطبيق (لوامع الأذكار) الجامع للأذكار والأدعية من القرآن الكريم، والسنة النبوية، وذلك خدمة لضيوف الرحمن وقاصدي الحرمين الشريفين.

وأوضح وكيل الرئيس العام للشؤون التقنية والتحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي المهندس وسام بن محمد مقادمي، أن التطبيق يمتاز بمجموعة من الخدمات والمزايا والتي منها: (سهولة الوصول والتنقل داخل التطبيق، ودعم اللغتين العربية والإنجليزية، ومحرك بحث سريع، والسبحة الإلكترونية، والمشاركة عبر وسائل التواصل الاجتماعي) مبينا أن التطبيق يجمع أيضاً الأذكار، والأدعية من القرآن الكريم، وصحيح السنة، وتقسيمها وتصنيفها حسب المناسبات والأحوال اليومية، لسهولة الوصول إليها، والبحث عنها، كما يدعم التطبيق جميع الأجهزة والأنظمة، ( الآيفون، والأندرويد، وهواوي، والآيباد).