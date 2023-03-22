“رئاسة الحرمين” توقع مذكرة تفاهم مع مكتبة الملك عبدالعزيز العامة

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وقّعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أمس، مذكرة تفاهم مع مكتبة الملك عبدالعزيز العامة.

ومثّل الرئاسة وكيل الرئيس العام لشؤون المكتبات والشؤون الثقافية الدكتور أحمد بن فهد الشويعر، بينما مثل مكتبة الملك عبدالعزيز العامة مدير عام المكتبة الدكتور بندر بن عبدالله المبارك وذلك في مقر المكتبة بمدينة الرياض.

وتهدف المذكرة إلى تحقيق التعاون بين الجانبين في مجال خدمات المستفيدين من المكتبات وآليات الفهرسة، وتبادل الاستشارات والخبرات، والتعاون في إقامة المعارض الدولية والداخلية وورش العمل والملتقيات، وفي مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك، كما تهدف هذه الاتفاقيات والشراكات وتفعيلها والاستفادة منها لخدمة ضيوف بيت الله الحرام وباحثي ومطالعي مكتبات الحرمين الشريفين بما يوائم رؤية السعودية 2030.

وتظمنت الاتفاقية عدة مجالات، منها: تطوير مكتبات الحرمين، تفعيل الإهداء والاستهداء بين الطرفين، والتعاون في إقامة دورات للفهرس العربي الموحد، وتبادل الخبرات والاستشارات في المجالات ذات الاهتمام المشترك.