رئاسة الشؤون الدينية بوكالة المسجد النبوي تدشن المركز الإعلامي للوكالة لموسم الحج

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دشنت رئاسة الشوؤن الدينية بالمسجد النبوي , اليوم المركزَ الإعلامي لموسم الحج للعام 1445هـ بحضور معالي رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس و وكالة الانباء السعودية ( واس ) والإعلاميين ومراسلي القنوات بالمدينة المنورة.

وأوضح السديس أن إنشاء المركز الإعلامي بوكالة المسجد النبوي ؛ جاء لمواكبة المتغيرات الإعلامية وتجددها، وللتناغم والتنسيق مع المنظومة الإعلامية المتنوعة بقطاعاتها المختلفة؛ لتغطية رسالة الحرمين الدينية الإعلامية وبثّها، وإثراء تجربة الحجاج والمعتمرين والزائرين عبر صناعة محتوى ديني معتدل.

وحث معاليه رجال الإعلام على إبراز الأعمال الجليلة التي تقدمها القيادة الرشيدة في خدمة الحرمين الشريفين ونقل الصورة البنّاءة والحقيقية للعالم أجمع، وما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين من تهيئة لجميع الخدمات في سبيل راحة ضيوف الرحمن.