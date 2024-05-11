رئاسة الشوون الدينية بالمسجد الحرام تستقبل طلائع الحجاج بالهدايا وحزمة برامج لإثراء تجربتهم الدينية

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استقبلت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام؛ طلائع حجاج بيت الله الحرام بحزمة من البرامج الإثرائية الدينية، والهدايا والمصاحف والكتيبات التوجيهية والإرشادية بلغاتهم، لتسهل لهم أداء الركن الخامس من أركان الإسلام، تحت شعار “محورية خدمة الضيف”.

وأكد وكيل الرئيس لشؤون المسجد الحرام بدر آل الشيخ أن الرئاسة عززت منظومة خدماتها الدينية بمبادرات إثرائية نوعية؛ تستهدف تعظيم تجربة ضيوف الرحمن الدينية، مسخرة التقنيات، والرقمنة، والإعلام الحديث، والذكاء الاصطناعي، والترجمة؛ لتيسير انتفاع حجاج بيت الله من خدمات المنظومة الدينية، ونشر رسالة الحرمين الوسطية عالميًا؛ تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة -حفظها الله-؛ وتوفير أقصى الخدمات الدينية لضيوف الرحمن، وتكريس قيم التسامح والاعتدال.

وتعد مبادرة الإهداءات إحدى مبادرات الرئاسة الدينية النوعية المخصصة لحجاج بيت الله الحرام لعام ١٤٤٥هـ؛ لتصل برسالة الحرمين الشريفين الوسطية إلى العالمية، وإفادة أكبر عدد من ضيوف الرحمن، وتحقيق توحيد الله تعالى، وتوضيح صورة الإسلام المبني على السماحة والاعتدال، والرحمة والمحبة، ونشر الخير والسلام، وغرس أخوة الإسلام، التي هي أحد مقاصد الحج الكبرى.