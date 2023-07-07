رئاسة المسجد النبوي تقيم محاضرة لمقدمي الخدمة للناطقين بغير اللغة العربية بالمسجد النبوي

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أقامت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلة في وحدة التوجيه والإرشاد باللغات اليوم محاضرة بعنوان ( توجيهات إرشادية لمقدمي الخدمة بالمسجد النبوي للناطقين بغير اللغة العربية ) ، قدمها الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن سعدي الحربي في قاعة الشيخ عبدالعزيز الفالح بمبنى الوكالة .

وتحدث الشيخ الحربي في المحاضرة التي استهدفت مقدمي الخدمات بالمسجد النبوي عن فضل وآداب العمل في المسجد النبوي والمحافظة على نظافة المسجد النبوي واحترام قدسية المكان .

وتأتي تلك المحاضرات المقدمة والمتواصلة حرصًا على توفير خدمات متكاملة للزوار والمصلين لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة حفظها الله.