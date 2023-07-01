“رئاسة شؤون الحرمين” : أكثر من 100 ألف حاج استفادوا من برنامج إجابة السائلين خلال عشر ذي الحجة

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كشفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في إدارة إجابة السائلين بالإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، عن عدد المستفيدين من برنامج إجابة السائلين خلال العشر الأولى من شهر ذي الحجة، حيث بلغ عددهم ما يزيد عن (100) ألف حاج؛ وذلك ضمن برامجها التوجيهية في موسم الحج 1444 هـ.

وأوضح مساعد المدير العام للشؤون التوجيهية والإرشادية للشؤون الإدارية ومدير إدارة إجابة السائلين بالمسجد الحرام، معاذ بن إبراهيم الجنيدل، مؤكداً أن برنامج إجابة السائلين بالمسجد الحرام يقوم عليه ما يزيد عن (70) من أصحاب الفضيلة على مدار الساعة، مشيراً إلى أن أصحاب الفضيلة المشاركين لديهم من العلم الشرعي ما يُمكنهم من الرد على المسائل المتعلقة بالمناسك والأمور الشرعية الأخرى.