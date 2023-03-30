رئاسة شؤون الحرمين تدشن جناحها في وقف الملك عبد العزيز وتفعّل مبادرة “عطاء للكبار يصنعه الأخيار”

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دشنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في وكالة الرئاسة لشؤون المعارض والمتاحف جناحها المشارك في وقف الملك عبدالعزيز بجوار المسجد الحرام .

وأوضح وكيل الرئيس العام لشؤون المعارض والمتاحف المهندس ماهر بن منسي الزهراني أن الجناح يستعرض جهود الدولة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما والأعمال التي تسهم في إثراء ثقافة المعتمرين، مفيداً أن المعرض يحظى بالعديد من المعروضات كأطياب الكعبة المشرفة وأدوات غسلها بالإضافة إلى حياكة كسوة الكعبة عبر منسج كسوة الكعبة المشرفة.

من جهة أحرى فعّلت الرئاسة ممثلة في وكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية مبادرة “عطاء للكبار يصنعه الأخيار” للترحيب بكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.

وأوضح الوكيل المساعد للشؤون الاجتماعية والإنسانية عمر بن سليمان المحمادي أن المبادرة توفر جميع الخدمات والتسهيلات التي تعين كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة على أداء مناسكهم بكل يسر وراحة، وتفعيل دور الإرشاد المكاني، وتوجيههم للمواقع المخصصة لهم وتلبية احتياجاتهم وتوفير جميع الخدمات ضمن حملة الرئاسة “خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا” تحت شعار “من الوصول إلى الحصول”.