“رئاسة شؤون الحرمين” تستقبل ضيوف الرحمن في ميناء جدة الإسلامي

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استقبلت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في إدارة الخدمات والمناسبات، وبالتعاون مع وكالة الشؤون الإعلامية والعلاقات والمعارض النسائية، بوكالة العلاقات العامة والتواصل المؤسسي والشراكات المجتمعية وميناء جدة الإسلامي، ضيوف الرحمن القادمين لأداء فريضة الحج عبر الميناء.

وأوضح وكيل الرئيس العام للعلاقات العامة والتواصل المؤسسي والشراكات المجتمعية عادل بن عبيد الأحمدي، أن هذا الاستقبال يأتي ضمن دور الرئاسة الهام في تقديم كافة الخدمات وأرقاها؛ خدمة لضيوف الرحمن، وتفعيلاً لمبادرة “حفاوة”.

من جانبه قال مدير الإدارة العامة للعلاقات العامة عبدالله بن حسن الشهري، أن الإدارة تعمل بشكل دؤوب في تفعيل مواقع الرئاسة الخارجية من خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بتلك المواقع ومنها ميناء جدة الإسلامي لتقديم كافة الخدمات لضيوف الرحمن.

وتسعى إدارة الخدمات والمناسبات دائمًا للتميز في تقديم خدماتها، وكذلك تفعيل دورها في مواسم الخير ومنها موسم الحج، وتقدم من خلال مواقعها الهدايا العينية لضيوف الرحمن، وماء زمزم المبارك، وبعض الإصدارات الورقية والحقائب التي تعين الحاج على أداء مناسكه بكل يسر وسهولة.