“رئاسة شؤون الحرمين” تستقبل عددًا من المكفوفين لأداء مناسك العمرة ضمن مبادرة “مبصرون”

المناطق_واس

استقبلت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، مُمثلة بالإدارة العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة بوكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية، عددًا من الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية لأداء مناسك العمرة، والاطلاع على الخدمات والبرامج المقدمة لهم، وذلك ضمن مبادرة “مبصرون”.

ويأتي ذلك ضمن حملة الرئاسة ” خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا ” تحت شعار ” من الوصول إلى الحصول ” ولتحقيق رؤية الرئاسة التطويرية (2024) في إثراء تجربة ضيف الرحمن.

وأوضح الوكيل المساعد للشؤون الاجتماعية والإنسانية عمر بن سليمان المحمادي، أن وكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية تسعى وفق خطة الرئاسة التطويرية (2024) لتوفير كافة الخدمات والتسهيلات اللازمة، وتوفير قولفات مخصصة لنقل كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة من الساحات المحيطة بالمسجد الحرام إلى الأبواب المخصصة، وتفعيل مبادرة “مبصرون” لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية في داخل المسجد الحرام وساحاته، وتسهيل مهمة أداء مناسك العمرة والاطلاع على الخدمات المقدمة، وتوفير الفرق الطبية للاطمئنان على صحة وسلامة القاصدين لتحقيق رؤية المملكة الطموحة (2030) في خدمة ضيوف الرحمن داخل المسجد الحرام وساحاته، وتلبية احتياجات القاصدين وتذليل كافة الصعوبات التي تواجههم أثناء تأدية مناسكهم.