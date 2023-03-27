رئاسة شؤون الحرمين تطلق برنامجها الثقافي الرمضاني

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أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في وكالة المكتبات والشؤون الثقافية أمس برنامجها الثقافي الرمضاني في مكتبة المسجد الحرام تحت عنوان ” أمسيات رمضانية”.

وسيتضمن البرنامج العديد من اللقاءات والندوات العلمية والثقافية؛ بهدف زيادة التحصيل المعرفي لدى قاصدي المسجد الحرام.

كما أقيمت أولى الأمسيات بين جنبات مكتبة المسجد الحرام بعنوان” عليكم بسنتي” وقدمها فضيلة الدكتور إبراهيم بن عبدالمجيد البركاتي، وتضمنت الجلسة جوانب متعددة من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وسننه المتبعة لا سيما في شهر رمضان المبارك.