رئاسة شؤون الحرمين تفعل برنامج “ريادة ووفادة”

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فعّلت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بالإدارة العامة للتوعية الرقمية برنامجها “ريادة ووفادة” ضمن مبادرة حفاوة والتي تُعنى بالاحتفاء بحجاج بيت الله الحرام وحُسن وفادتهم وضيافتهم.

وأفاد مدير الإدارة العامة للتوعية الرقمية وحيد بن محمد النحاس، أن البرنامج يهدف إلى حسن وفادة الحجاج من خلال تكريمهم، وحسن ضيافتهم، والحرص على الاهتمام بهم، واستقبالهم بالهدايا في المراكز التوعوية وإرشادهم بما يسهّل عليهم أداء مناسكهم وفق الكتاب والسنة.

ولفت إلى أن البرنامج يأتي ضمن الخطة التشغيلية للإدارة العامة للتوعية الرقمية، لموسم حج هذا العام لتقديم أرقى الخدمات لحجاج بيت الله الحرام.