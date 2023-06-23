“رئاسة شؤون الحرمين” تقدم الهدايا لكبار السن بالمسجد الحرام ضمن مبادرة “حفاوة”

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قدمت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في إدارة رعاية شؤون المسنين بوكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية، تحت مبادرة “حفاوة” الهدايا والضيافة والتعريف بالخدمات المقدمة لكبار السن في الرواق السعودي في المسجد الحرام، ضمن حملة الرئاسة ” خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا ” في عامها الحادي عشر ” تحت شعار ” من الوصول إلى الحصول “.

وأكد الوكيل المساعد للشؤون الاجتماعية والإنسانية عمر المحمادي، أن إدارة رعاية شؤون المسنين تقدم العديد من المبادرات الإنسانية لخدمة حجاج بيت الله الحرام من كبار السن من خلال مبادرة ” حفاوة ” لتوزيع الهدايا وتكثيف الأعمال والبرامج لخدمة ضيوف الرحمن، وتوفير كافة الخدمات وتسهيل كافة الإجراءات ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة.

وأضاف أن المبادرة جاءت ضمن حزمة من مبادرات وكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية، التي تهدف لتقديم الإهداءات والضيافة والاحتفاء وإثراء تجربة الحاج والزائر من كبار السن والعمل على تقديم أفضل وأرقى الخدمات الاجتماعية والإنسانية لخدمة قاصدي المسجد الحرام.