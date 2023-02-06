رئاسة شؤون الحرمين تنظم ورشة عمل استعدادًا لشهر رمضان المبارك

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نظمت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في الوكالة المساعدة للتخطيط الإستراتيجي وتحقيق الجودة النسائية ورشة عمل لمناقشة جاهزية خطط موسم رمضان المبارك لهذا العام.

وأوضح الوكيل المساعد للتخطيط الإستراتيجي وتحقيق الجودة النسائية ديمة بنت سالم باسليم، أن الورشة شهدت شرح نموذج الخطة التشغيلية لموسم رمضان المبارك لهذا العام وبيان أهم الركائز الأساسية للعمل التشغيلي ووضع كافة الوكالات والوكالات المساعدة على خارطة طريق العمل المؤسسي لتقديم أفضل الخدمات وبجودة عالية للقاصدات والمعتكفات وتيسير أرقى وأسهل السُبل.