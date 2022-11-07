رئاسة شؤون الحرمين تنفذ أعمال الصيانة لكسوة الكعبة المشرفة

نفّذت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلةً بوكالة شؤون مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة والإدارة العامة لصيانة الكسوة أمس، أعمال الصيانة الدورية الشاملة لكسوة الكعبة المشرفة، حيث تعرض الجزء السفلي من كسوة الكعبة المشرفة لبعض الملاحظات من قطع و تمزق للخيوط ويتم صيانتها بشكل فوري من قبل فريق الصيانة المخصص عند الكعبة المشرفة بالشكل المطلوب، كما يخصص مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة يوما لتركيب قماش الحرير على الجزء السفلي بالكامل وعلى مدار محيط الكعبة المشرفة.

وأكد مدير إدارة صيانة ثوب الكعبة المشرفة بالمسجد الحرام فهد بن حضيض الجابري أهمية ما تلقاه كسوة الكعبة المشرفة من العناية والاهتمام البالغين على مدار العام وحرص الفنيين المكلفين بصيانة كسوة الكعبة المشرفة باتخاذ الإجراءات اللازمة وتغطية الملاحظات التي يتم رصدها على كسوة الكعبة المشرفة بجودة عالية و وقت قياسي دون التأثير على حركة المعتمرين والمصلين.