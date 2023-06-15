“رئاسة شؤون الحرمين” تنفذ برنامجًا توعويًا لقاصدات بيت الله الحرام

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نفذت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بإدارة مكتبة المسجد الحرام التابعة للإدارة العامة لمكتبة الحرم المكي الشريف النسائية بوكالة المكتبات والشؤون الثقافية النسائية، برنامجًا توعويًا بعنوان “أمراض الحج وكيفية الوقاية منها”، وذلك تزامنًا مع موسم حج هذا العام 1444هـ، بمقر مكتبة المسجد الحرام بتوسعة الملك فهد- رحمه الله – بالدور الثاني.

وأوضحت مديرة إدارة مكتبة المسجد الحرام نورة بنت حمود العتيبي، أن البرنامج تناول عدة محاور أبرزها: “مقدمة عن أهم الأمراض الشائعة في الحج، وقائمة بالأمراض السارية والتنفسية في موسم الحج، وحمى الضنك، وضربات الشمس والحر”.

وأضافت العتيبي؛ أن البرنامج يسهم في تعزيز صور الوقاية الموسمية ونشر الوعي الصحي بين الحجاج، وذلك للوقاية من الأمراض الأكثر انتشارًا أثناء موسم الحج حتى يتمكن الحاج من أداء مناسك الفريضة بصحة جيدة.