“رئاسة شؤون الحرمين” تنفذ مبادرة “زاد الحاج والمعتمر ” الإثرائية لضيوف الرحمن

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نفذت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بإدارة شؤون الكتب بالإدارة العامة لشؤون المصاحف والكتب، مبادرة ” زاد الحاج والمعتمر”، وذلك بإهداء حقائب توعوية تتعلق بشرح أحكام وواجبات الحج، وكيفية أداء المناسك على الوجه الأكمل.

وتتضمن الحقيبة (سجادة صلاة، ونسخة من المصحف الشريف، وكتيب صفة الحج والعمرة، وعدد من كتب المناسك) لتوعية الحجاج، وذلك من اليوم السادس، إلى يوم التروية من شهر ذي الحجة.

وأوضح مدير إدارة شؤون الكتب حمزة السالمي، أن الإدارة أعدت خطة لاستقبال ضيوف الرحمن الذين يفدون لأداء طواف القدوم، ضمن جهودها في أعمال حملة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ” خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا ” في عامها الحادي عشر، وتحت شعار من الوصول إلى الحصول لموسم حج هذا العام 1444 هـ، حيث تهدف مبادرة “زاد الحاج والمعتمر” إلى إثراء تجربة ضيوف الرحمن الدينية والثقافية، وإعانتهم على أداء نسكهم وعباداتهم وفق المنهج الشرعي الصحيح.

وأضاف، أن هذه المبادرة تأتي في إطار التوعية الشاملة لحجاج بيت الله الحرام سواء من الداخل أو الخارج، ومكملة لجهود الدولة في خدمة الحجاج، ليؤدوا نسكهم بيسر وسهولة وأمن واطمئنان.