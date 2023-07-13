“رئاسة شؤون الحرمين” توفر عددًا من الخدمات الإلكترونية على الموقع الرسمي بمكتبة الحرم المكي الشريف

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وفرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بوكالة المكتبات والشؤون الثقافية عددًا من الخدمات الإلكترونية، وذلك بالموقع الرسمي لمكتبة الحرم المكي الشريف.

وتشمل الخدمات المقدمة: نظام إدارة المعلومات، الذي يسهل على المستفيدين البحث والاستعلام عن المصادر المعلوماتية المتوفرة في المكتبة، والبوابة الرقمية الذكية، التي توفر للمستفيدين إمكانية الوصول إلى جميع الخدمات المعلوماتية عبر الإنترنت، ومنصة مداد السحابية، التي تمكن المستفيدين من حجز واستخدام المصادر المعلوماتية بسهولة وسرعة.

كما وفرت الرئاسة عبر الموقع الرسمي للمكتبة، المستودع الرقمي، الذي يحفظ ويعرض المصادر المعلوماتية بصورة رقمية عالية الجودة، وجهاز الترفيف والجرد الرقمي، الذي ينظم ويطور إدارة الأصول المعلوماتية وجردها وقراءاتها على الأرفف بصورة رقمية، والرقمنة الصوتية لكنوز الحرم العلمية، التي تضم تسجيلات صوتية نادرة لأصحاب المعالي من خطب ودروس وتلاوات، حيث تتوفر هذه الخدمات على الموقع الرسمي للمكتبة.