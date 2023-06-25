“رئاسة شؤون الحرمين” تُفعل عددًا من المبادرات الإثرائية لموسم الحج 1444 هـ

المناطق-واس

فعّلت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في إدارة إعداد المحتوى التوعوي بالإدارة العامة للتوعية الرقمية بالمسجد الحرام، عددًا من المبادرات التوعوية لموسم حج هذا العام 1444هـ.

وأوضح مدير إدارة المحتوى التوعوي وهيب السلمي، أن هذه المبادرات معنية بتوعية حجاج بيت الله الحرام لتأدية مناسكهم وفق الكتاب والسنة النبوية المطهرة أهمها مبادرة (وليالٍ عشر) وهي مبادرة توعوية علمية رقمية تُعنى بنشر فضائل أيام عشر ذي الحجة وما يشرع فيها من الأعمال الصالحة وعظيم ثوابها وأجرها، وينشر ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي والشاشات التفاعلية في المراكز التوعوية.

من جانبه أفاد وكيل إدارة إعداد المحتوى التوعوي يوسف أبابطين، أن الإدارة شاركت في الحملة التوعوية (إنها طاهرة) لتعزيز السلوكيات الإيجابية البيئية في المسجد الحرام، وذلك عبر إعداد المحتوى التوعوي العلمي والرقمي، ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي والشاشات التفاعلية في المراكز التوعوية.