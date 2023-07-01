رئاسة شؤون الحرمين: مبادرة البطاقة التعريفية الصحية تقدم خدماتها لأكثر من 250 ألف حاج

المناطق ـ واس

قدمت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي من خلال مبادرة البطاقة التعريفية الصحية خدماتها لأكثر من 250 ألف حاج لموسم حج 1444 هـ.

وأوضح مدير الإدارة العامة للوقاية والرعاية الصحية حسن السويهري أن مبادرة البطاقة التعريفية الصحية وما صاحبها من خدمات وبمشاركة الكادر الصحي تمكنت من خدمة ما يقارب 250 ألف حاج، حيث استفادوا من الخدمات الصحية والاطمئنان على صحتهم والحصول على بطاقات تعريفية صحية بفرعيها ( الإلكتروني و الميداني )، حيث إن المبادرة كانت تهدف لتقديم الرعاية الصحية، وتقديم المساعدة للجهات الصحية في معرفة الحالة الصحية لضيوف الرحمن، لتقديم خدمة أسرع لهم في الحالات الطارئة.

وأكد السويهري أن هذه المبادرة شارك فيها أكثر من 150 موظف ومتطوع صحي وإرشادي ساهموا ولله الحمد في رفع الوعي وتقديم الكمامات والبطاقات والرعاية الصحية، والتأكد من المؤشرات الحيوية والتأكد أنها حسب المعدلات الطبيعية، لتمكنهم من أداء نسكهم بكل يسر وصحة وسلامة.