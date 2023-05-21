رئاسة شؤون الحرمين .. منظومة خدمات متكاملة لقاصدات المسجد الحرام

المناطق_مكة

سخرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في وكالة الشؤون النسائية كافة الإمكانات والطاقات طيلة أيام الأسبوع لتحظى زائرات المسجد الحرام بجوٍ إيماني ينتشر فيه عبق الراحة و الطمأنينة والأمان والوقوف على راحتهن.

وتقدم إدارة التوجيه والإرشاد النسائي خدماتها المتنوعة داخل المسجد الحرام كالإرشاد المكاني عبر الإجابة على تساؤلات القاصدات عن المواقع داخل المسجد الحرام وخارجه، وتصحيح صفة الوضوء والصلاة وتذكيرهن بصفة صلاة الجنازة، وسنن الجمعة وكيفية صلاة الكسوف والخسوف و تفعيل مبادرة جوائز الأذان والتي تعني بتذكير القاصدات بفضل ترديد الأذان مع المؤذن والدعاء بعد الانتهاء منه، ونشر الباركودات الخاصة بالإفتاء وبإصدارات الرئاسة على القاصدات للاستفادة منها مثل كتاب الدعاء وصفة الحج والعمرة، والعمل على إتمام الصفوف والفضل المترتب على ذلك، و الإرشاد الديني وتغطية الملاحظات الدينية وإنهائها وحثهن على تعظيم البيت الحرام.

بدورها تفعّل مقرأة الكتاب والسنة النسائية الحلقات القرآنية لمختلف الفئات من ضيوف الرحمن، حيث يتم تعليم القاصدات التلاوة الصحيحة للقرآن الكريم مع التجويد وإعانتهن على تحسينها وإتقانها و مراجعة الحفظ لهن على يد نخبة من الكفاءات الحافظة لكتاب الله -عز وجل- وإقامة مجالس في شروحات السنة النبوية الصحيحة والقراءات العشر، وتقديم دروس السنة النبوية المطهرة، إضافةً إلى الاهتمام بالقاصدات من ذوي الإعاقة وكبيرات السن, وتقديم البرامج التي يتمُ من خلالها تعليم التلاوة الصحيحة لسورة الفاتحة وقصار السور داخل المصليات النسائية.

كما تقوم إدارة المصاحف النسائية بتزويد المصليات النسائية بالأعداد الكافية والأحجام المتنوعة من المصاحف والتفاسير طوال العام وتوفير المصحف الشريف بالحجم الكبير في مصلى المسنات وكذلك المصاحف المخصصة للمكفوفات بطريقة / برايل / داخل المصليات المخصصة لذوات الإعاقة بالإضافة إلى توفير مصاحف تراجم لمعاني كلمات القرآن بعدة لغات من أهمها الإنجليزية والأردية والإندونيسية خدمة لغير الناطقات باللغة العربية من القاصدات وذلك وفق الاحتياج المطلوب.