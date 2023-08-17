رئيسة إثيوبيا ورئيس الوزراء يستقبلان أمين رابطة العالم الإسلامي

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استقبل دولة رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية الدكتور آبي أحمد، ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم لرابطة العالم الإسلامي رﺋﻴﺲ هيئة ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ الدكتور ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﻳﻢ اﻟﻌﻴﺴﻰ، الذي يزور اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ أدﻳﺲ أﺑﺎﺑﺎ، حيث يرأس وفد الرابطة الزائر، كونه أول وفد إسلاميّ تستضيفه عاصمة الاتحاد الأفريقي أديس أبابا.

وقد رحّب دولة رئيس الوزراء بالوفد، وجرت مناقشةُ الجهود المعزِّزة للوعي الديني والفكري والوعي المجتمعي بشكل عام في مواجهة أفكار التطرف أياً كان مصدرها حول العالم، مع التأكيد على الدور المهم للقيادات الدينية بمختلف أديانها في هذا الشأن.

من جهتها استقبلت فخامة رئيسة الجمهورية سهلورق زودي، ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم، مرحبةً بوفد الرابطة في هذه الزيارة التي وصفتها بالمهمة، مشيدة بجهود الرابطة وتقديرها لمهامها العالمية، لاسيما الإسهامات المعززة للسلام والوئام في مجتمعات التعدد الوطني، فضلاً عن تقديم الخدمات الإنسانية.

ونوّهت فخامتها بأهمية التعايش السلمي في دول التعدد الديني والإثني والثقافي حول العالم، كذلك بين كل المكونات داخل المجتمع الواحد، والذي تجني ثماره الإنسانية في سلامها وازدهارها.

وأشادت زودي بالمجتمع الإسلامي في إثيوبيا؛ عادته من المجتمعات المميزة والمتفاعلة؛ مُثمّنةً لهم جهودهم في خدمة المجتمع والدولة، وإسهاماتهم الفعّالة في التطوير والتنوير والتنمية.

حضر اللقاءين سماحة رئيس المجلس الإسلامي الأعلى ورئيس مجلس أتباع الأديان في إثيوبيا الشيخ حجي إبراهيم وعدد من المسؤولين الحكوميين.