رئيسة الجامعة المكلفة تفتتح فعاليات ملتقى “البيئة والإنسان والفكر المستديم”

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افتتحت رئيسة الجامعة المكلفة الأستاذة الدكتورة هناء بنت عبدالله النعيم فعاليات ملتقى “البيئة والإنسان والفكر المستديم” الذي تنظمه عمادة شؤون الطلاب بالتعاون مع مركز التميز البحثي في الدراسات البيئية بالجامعة اليوم الأربعاء 3 ربيع الثاني 1445هـ الموافق 18 أكتوبر 2030م ويستمر لمدة يومين بمركز الملك فيصل للمؤتمرات.

وتجولت رئيسة الجامعة المكلفة الأستاذة الدكتورة هناء بنت عبدالله النعيم في المعرض المصاحب للملتقى والذي شمل مشاركات ومبادرات الطلبة للحفاظ على البيئة، كما يشمل الملتقى الذي يستهدف منسوبي ومنسوبات وطلاب وطالبات الجامعة دورات تدريبية وجلسات حوارية ومحاضرات وورش عمل ومناظرات في العديد من المجالات التي تخدم البيئة وتعزز من مفهوم التنمية المستدامة.

وأوضحت رئيسة الجامعة المكلفة الأستاذة الدكتورة هناء بنت عبدالله النعيم أن الملتقى يأتي تحقيقًا لرؤية المملكة 2030 نحو تحقيق قفزة نوعية في مجال التنمية المستدامة بجميع أشكالها، كمحور أساسي في التخطيط وتأسيس البنية التحتية وتطوير السياسات والاستثمار، وجاء الملتقى ليشمل على العديد من البرامج والفعاليات وورش العمل التي تسعى إلى تعزيز الوعي البيئي لدى فئات المجتمع لما له من دور في صناعة حياة أكثر جودة.

وبين عميد شؤون الطلاب الأستاذ الدكتور مهند بن غازي عابد أن الملتقى يهدف إلى رفع مستوى وعي المنسوبين والمنسوبات والطلاب والطالبات في الجامعة من خلال عقد الندوات والدورات التدريبية وصنع مبادرات بيئية وتأكيد على دور الفرد والمجتمع في الحفاظ على البيئة والمساهمة في حمايتها لتحقيق بيئة أكثر استدامة ترتقي بجودة الحياة، وشهد الملتقى حضورًا لافتًا من الطلبة في يومه الأول.

وشهد اليوم الأول للملتقى عقد لقاءات وهي إدارة الاستدامة قدمها المهندس سعود الصيعري، والاستدامة البيئية أسلوب حياة لتحقيق رؤية المملكة 2030م، قدمها الدكتور بندر المر، كما تم عقد الجلسات الحوارية الازياء التراثية وعلاقتها بالتنمية المستديمة قدمتها الدكتورة وجدان توفيق والأستاذة سماح سجيني، وجلسة بعنوان الأفكار الإبداعية وكيفية تسجيلها قدمتها الأستاذة الدكتورة ليلى باهمام.

وقدم الملتقى دورات تدريبية وهي التقنية والاستدامة قدمها الأستاذ الدكتور علاء المغربي، والممارسات والتطبيقات الخضراء لدكتور أحمد الصمان، وكيف تحقق الاستدامة في تخصصك لدكتورة ريم النانية، والتنمية المستدامة وأبعادها في تحقيق رؤية المملكة 2030 لدكتورة رؤى بادكوك، نظرية الاختيار وأثرها على جودة الحياة لدكتورة خلود الناصر والدكتورة أميرة الزين، وعقدت ورش العمل وهي اتجاهات التنمية المستدامة وعلاقتها بالهوية الوطنية قدمتها الدكتورة إرادة حمد، والوعي البيئي المستدام ودوره في تعزيز جودة الحياة قدمتها الأستاذة الدكتورة عواطف الشريف.

ويختتم الملتقى غدًا الخميس بعقد الجلسات الحوارية في الهندسة الجيوفيزيائية لدكتورة صارة حبيب، والدكتورة أبرار المالكي، بالإضافة إلى الدورات التدريبية في مهارات من المنظور الجدلي السلوكي لرفع جودة الحياة لدى طالبات الجامعة لدكتورة فاطمة الغامدي، وصور من رأس المال الثقافي في القران والسنة النبوية لدكتورة فراج السلمي، ورش العمل في صناعة المبادرات البيئية لدكتورة نداء جنبي، والادخار والادارة المالية لدكتور عدنان الخياري، والبيئة والتصميم لدكتورة سعاد باعويضان، وأهمية النظرة الشمولية وعلاقتها بجودة الحياة والاستدامة لدكتورة رنا باناجة واختتم الملتقى بالمناظرات بعنوان زيرو نفايات قدمتها الدكتورة ندى بالطو والدكتورة صارة الحبيب.