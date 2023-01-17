رئيسة المفوضية الأوروبية تؤيد إدراج الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية

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قالت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية الثلاثاء إنها تؤيد إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية للرد على “انتهاك” حقوق الإنسان الأساسية في الجمهورية الإسلامية.

وأضافت للصحفيين على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس السويسري: “رد فعل النظام الإيراني فظيع ومروع وهم ينتهكون حقوق الإنسان الأساسية”.

وأردفت: “نتطلع بالفعل إلى جولة جديدة من العقوبات وسأؤيد أيضا إدراج الحرس الثوري (على قائمة المنظمات الإرهابية). لقد سمعت العديد من الوزراء يطلبون ذلك وأعتقد أنهم على حق”.

واندلعت الاحتجاجات المناهضة للحكومة بعد وفاة مهسا أميني في سبتمبر/ أيلول بعد احتجاز شرطة الأخلاق لها بزعم انتهاكها نظام الزي الصارم المفروض على النساء.

وتعهد قادة إيران باتخاذ إجراءات صارمة ضد المحتجين الذين وصفوهم بمثيري شغب واتهموا أعداء بينهم الولايات المتحدة بتأجيج الاضطرابات.