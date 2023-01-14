رئيسة بيرو تؤكد أنها لن تستقيل وتعتذر عن سقوط قتلى جراء الاحتجاجات

اعتذرت رئيسة بيرو، دينا بولوارتي، اليوم السبت، عن وقوع عشرات القتلى جراء الاحتجاجات التي تشهدها البلاد، مؤكدة أنها لن تستقيل من منصبها رغم مطالبة المحتجين بذلك.

وقالت بولوارتي ـ في كلمة لها – حسبما نقلت قناة “فرانس 24″ الإخبارية -” بعض الأصوات من بين مؤيدي العنف والمتطرفين تطالب باستقالتي، وتحرض السكان على الفوضى والاضطراب والدمار، أقول لهم بمسؤولية” لن أستقيل، أنا ملتزمة مع بيرو”.

وقد استقال ثلاثة من أعضاء حكومة بولوارتي في غضون يومين وهم وزير العمل إدواردو غارسيا الذي اختلف في الرأي مع الحكومة بشأن التعامل مع الاحتجاجات، ووزير الداخلية فيكتور روخاس، ووزيرة شؤون المرأة غريسيا روخاس .

وتتواصل التظاهرات وعمليات قطع الطرق في البيرو حيث أغلق المطار المؤدي إلى موقع ماتشو بيتشو الشهير في إجراء احترازي، بينما امتدت التجمعات الاحتجاجية إلى العاصمة ليما.