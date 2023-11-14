رئيسة جامعة الملك عبدالعزيز تدشن النسخة السابعة لمشروع القياس الدوري للارتباط الوظيفي

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دشنت رئيسة جامعة الملك عبدالعزيز المكلفة الدكتورة هناء بنت عبدالله النعيم، اليوم، مشروع القياس الدوري للارتباط الوظيفي في نسخته السابعة، الذي يُعد أحد مشاريع مبادرات التحول الوطني المرتبطة بتحقيق الأهداف الإستراتيجية لرؤية السعودية 2030، وتشرف على تنفيذه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وأشارت إلى أنه جرى إطلاق برنامج الارتباط الوظيفي في مرحلته التأسيسية عام 2017 واستمر عمله حتى الآن، ويهدف لقياس نسبة ارتباط الموظفين بجهاتهم وتحديد الصعوبات والتحديات لإعداد خطط تحسينية لرفع مستوى الارتباط الوظيفي وتحسين إنتاجية الموظفين، إضافة إلى الجوانب التي تسهم في تصحيح المسارات الإستراتيجية والارتقاء بمستوى الأداء في جميع القطاعات والمؤسسات الحكومية.

وأضافت، أن مشروع القياس الدوري للارتباط الوظيفي يعمل على استثمار العنصر البشري بتحسين إنتاجيتهم من خلال التشجيع والتدريب والتأهيل والابتعاث والتطوير وإدارة المواهب.