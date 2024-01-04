رئيسة جامعة طيبة تزور مركز “تمكن” للتوحد

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زارت رئيسة جامعة طيبة الدكتورة نوال الرشيد، مركز تمكن الشامل للتوحد بالمدينة المنورة، بحضور رئيس مجلس إدارة جمعية المدينة للتوحد المهندس محمد عباس وأعضاء الإدارة التنفيذية للمركز.

ويُقدّم المركز عبر أقسامه المتعددة خدمات وبرامج تشتمل على التشخيص والتدريب والتأهيل المكثف والمستمر ودمج المستفيدين في المجتمع، وكذلك تقديم الخدمات الاستشارية والتدريبية بأفضل المستويات والمعايير العالمية، مع استحداث طُرق متطورة للتعامل مع الحالات العلاجية المختلفة، إضافة إلى نشر الوعي المجتمعي حول التوحد، ودعم الأبحاث والدراسات المرتبطة برعاية ذوي التوحد بالشراكة مع الجهات البحثية المتخصصة، إلى جانب ما يُقدمه المركز من تدريب مستمر للأسر وتأهيلهم لاستكمال الخطة العلاجية للطفل داخل وخارج المنزل.

وأكد رئيس مجلس إدارة (تمكن) المهندس محمد عباس، أن المركز يمثل إحدى المبادرات التنموية الرامية للارتقاء بمستوى الخدمات بالمنطقة وخاصة لفئة ذوي اضطراب طيف التوحد، سعياً لتقديم أفضل الخدمات لهم بما يُمكنهم بمشيئة الله تعالى من الحصول على فرص التعليم والعمل المناسبة لهم وخدمة وطنهم ومجتمعهم، مُشيراً إلى أن المركز يعمل على بناء الشراكات مع الجهات ذات الاختصاص للعمل على تطوير الخدمات المقدمة وبأعلى جودة لأطفال التوحد.

يُذكر أن مركز “تمكن” تم افتتاحه في ديسمبر 2021م، على مساحة ١٠ آلاف متر مربع بطاقة استيعابية تصل لـ ٥٠٠ طفل، ونظم منذ افتتاحه العديد من البرامج والدورات والفعاليات، لأسر المستفيدين لتوعيتهم وتثقيفهم باضطراب طيف التوحد.