رئيسة وزراء إيطاليا: التدفقات غير الشرعية للمهاجرين تضر الجميع

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أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني أن الهجرة غير الشرعية تلحق ضرراً بجميع بلدان البحر المتوسط، داعيةً إلى تشكيل تحالف واسع يضم عدة دول لمكافحة الاتجار بالبشر.

وأوضحت ميلوني خلال المؤتمر الدولي حول “التنمية والهجرة” بالعاصمة روما، أن بلادها منفتحة على استقبال المزيد من الأفراد عبر الطرق القانونية، لكنها أشارت إلى ضرورة اتخاذ المزيد من الخطوات لمنع المهاجرين الذين يحاولون عبور البحر المتوسط في رحلة محفوفة بالمخاطر باستخدام طرق غير قانونية.

واستضافت ميلوني أمس في العاصمة الإيطالية قادة دول حوض البحر المتوسط بهدف تعميم أساليب تعاون جديدة بين البلدان التي ينطلق منها المهاجرون والبلدان المُضيفة، على غرار الاتفاق النموذجي الموقّع بين الاتحاد الأوروبي وتونس بهدف الحد من وصول المهاجرين إلى القارة.

وفي ختام محادثات استمرّت ساعات، أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية إنشاء صندوق سيتم تمويله في مؤتمر أول للجهات المانحة تشمل “محاربة الهجرة غير النظامية، وإدارة تدفقات الهجرة القانونية، ودعم اللاجئين، وخصوصاً التعاون الواسع النطاق لدعم تنمية أفريقيا وخصوصاً بلدان المغادرة (المهاجرين)، إذ بدونها سيبقى أي عمل غير كاف”.