رئيسِ “أجفند” يزورُ المعرضَ المصاحبَ لمنتدى مبادرة السعودية الخضراء المقام ضمن فعاليات قمة المناخ العالمية

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زارَ صاحبُ السموِّ الملكي الأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز رئيس برنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند) المعرضَ المصاحبَ لمنتدى مبادرة السعودية الخضراء، المقام ضمن فعاليات قمة المناخ العالمية “كوب ٢٧” المنعقدة حاليًّا بمدينة شرم الشيخ.

واستمعَ سموُّه – خلال زيارة مواقع الجهات المشاركة في المعرض- إلى شرح عن الإسهامات التي يقدمونها تحت مظلة مبادرة السعودية الخضراء، و ما تقدمه المملكة للحدِّ من التغير المناخي وخفض الانبعاث الكربوني.

وأكدَ سموُّ الأمير عبدالعزيز أهميةَ مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر التي أطلقتهما المملكة، مشيرًا إلى أن هذه المبادرات تدعو دول المنطقة والعالم إلى العمل من أجل الحفاظ على البيئة.

وقال: إن مبادرات المملكة أبهرت العالم، والأعمال التي بدأ تحقيقها على الأرض ستحيي نفس الإنسان بالفكر والعمل التنموي، مضيفًا: “نحن نشجع مثل هذه المبادرات التي تحقِّق التنمية المستدامة”.

وأشار إلى أن حضور مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر في قمة المناخ له دلالة كبيرة على الاهتمام السعودي القوي بهذه المبادرات.