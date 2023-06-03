رئيسِ الاتحاد السعودي للفروسية يتوِّج الفائزين في دوري فرسان المستقبل

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توَّج صاحبُ السموِّ الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله، رئيس الاتحاد السعودي للفروسية أمس ، الفائزين في ختام دوري فرسان المستقبل لقفز الحواجز المخصص للفرسان والفارسات المبتدئين،الذي انطلق في أكتوبر 2022م وتكون من سبع جولات أقيمت في إسطبلات الرياض، وشهد تنافساً وإثارة وسط تنظيم مميز من إسطبلات الرياض.

ومنح الدوري الفرصة لعدد كبير من الفرسان والفارسات بالمشاركة وخوض تحدٍّ كبير ومستمر،حيث يهدف الدوري إلى الاهتمام بهذه الفئة وتنمية مواهبهم.

وأبدى سموُّ رئيس الاتحاد السعودي للفروسية اعتزازَه بفرسان وفارسات المستقبل، مؤكداً اهتمام اتحاد الفروسية بهذه الفئة بإضافة بطولات خاصة بهم في الموسم القادم – بإذن الله- .

وقال سموه : “أنا سعيد بما شاهدته اليوم من شغف وطموح لا حدود له من فرسان وفارسات المستقبل، وبهذا الجيل الطموح لا خوف على الفروسية السعودية التي تحظى بدعم كبير من القيادة الرشيدة – أيدها الله – ونحن في اتحاد الفروسية حريصون على بناء أجيال قادمة وتنمية مواهبهم من خلال إقامة البطولات الخاصة بهم والدورات التدريبية وغيرها من البرامج الهادفة التي تنمي هذه المواهب، وتجعل أجيال الذهب تستمر في رفع علم المملكة في جميع المحافل العالمية”.