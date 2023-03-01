رئيسِ الاتحاد السعودي للهجن يرعى ختامَ دوري هجان 2023 ويتوِّج الفائزين بالسباقات

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رعى صاحبُ السموِّ الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية رئيس الاتحاد السعودي للهجن اليوم، ختامَ دوري هجان الذي ينظمه الاتحاد السعودي للهجن، وذلك على ميدان رماح في منطقة الرياض، بعد منافسات حافلة شهدتها المراحل الأولى من السباق.

وتوَّج سموُّه الفائزين بجوائز السباقات، إذ حصل على جائزة موسم 2022 – 2023م للنقاط برصيد 86 نقطة عبدالعزيز بن معلاء بن عليان السهلي، متوجاً بكأس الموسم ومبلغ مالي قدره مليون ريال، بينما جاء في صدارة شوط الثنايا بكار حيل الهجان بسام بن أحمد الحويطي، بالمطية (بلشة) لمالكها مجاهد بن عتيق العتيبي، محققاً الميدالية الذهبية، وحلّ الهجان نايف بن سليم الجهني،في المركز الثاني بالمطية (جوري) لمالكها سفر بن سالم العتيبي،وحصل على الميدالية الفضية، فيما جاء ثالثاً الهجان فارس بن سليم الفايدي،بالمطية (الحرة) لمالكها عبدالله بن دخيل الله الجهني، ونال الميدالية البرونزية.

وفي منافسات شوط الثنايا قعدان زمول، حصل على الميدالية الذهبية الهجان فارس بن فرج الجهني، بالقعود (مكلف) لمالكه عبدالعزيز بن معلاء بن عليان السهلي، فيما حلّ الهجان عبدالله بن عودة العمراني، ثانياً، ونال الميدالية الفضية بالقعود (منادي) لمالكه سعود بن شاكر بن زيد الشريف، وجاء بالمركز الثالث عيد بن جبريل الجهني، بالقعود (الغربي) لمالكه سليمان بن سلامة بن سليمان الفايدي الجهني، ونال الميدالية البرونزية.

يذكر أن منافسات دوري هجان في نسخته الثانية أقيمت في تسع مناطق، إذ بدأت المرحلة التمهيدية من ميداني الطائف وسكاكا يوم 21 يناير الماضي، وتواصلت في ميداني الصويدرة بالمدينة المنورة، والسيح في المنطقة الشرقية يوم 28 من الشهر نفسه، بينما انطلق السباق في ميداني القصيم ونجران في الرابع من فبراير، ثم في ميداني حائل ورماح في الرياض يوم 11 فبراير، وأخيراً في ميدان تبوك في يوم 18 فبراير، فيما أقيمت المرحلة النهائية على ميدان رماح في منطقة الرياض.