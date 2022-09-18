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رئيس أرمينيا يخالف قوانين وداع الملكة إليزابيث.. ماذا حدث؟

صورة ahmed hammad ahmed hammad تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 18 سبتمبر 2022 - 7:03 مساءً
الملكة إليزابيث الثانية تظهر لأول مرة بالقناع من كورونا

المناطق ـ متابعات

ذكرت صحيفة “ذا صن” البريطانية أن أحد مساعدي الرئيس الأرميني فاهاغن خاتشاتوريان قام بتصويره عبر الهاتف بجانب نعش الملكة إليزابيث الثانية في قصر وستمنيستر في لندن.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا التصرف من قبل الرئيس الأرميني يعتبر أول حالة انتهاك للحظر المفروض على التصوير الفوتوغرافي سجلت خلال مراسم الوداع.

وبحسب الأعراف البريطانية، فإن مثل هكذا تصرف خلال مراسم دفن الميت يعبر عن قلة الاحترام بحق الميت وذويه.

يذكر أن تابوت نعش الملكة يحمل رموز الحكم الملكي وهي تاج الإمبراطورية البريطانية و “الجرم السماوي” وصولجان الملك إدوارد السابع المزينان بأحجار ” كولينان 1 وكولينان 2″.

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صورة ahmed hammad ahmed hammad تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 18 سبتمبر 2022 - 7:03 مساءً
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