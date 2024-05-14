رئيس أمن الدولة: رعاية ولي العهد للملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية تعكس حرص القيادة على سلامة العمل المالي ودقة تعاملاته

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قال معالي رئيس أمن الدولة الأستاذ عبدالعزيز بن محمد الهويريني، إن الرئاسة ومنسوبيها كافة تسعد برعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ، للملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية، الذي تستضيفه، رئاسة أمن الدولة، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، خلال الفترة (15 ـ 16 من شهر مايو الجاري).

وأكد معاليه أن رعاية سمو ولي العهد لهذا الملتقى تعكس حرص القيادة الرشيدة – حفظها الله – على سلامة العمل المالي ودقة تعاملاته وفق أعلى المعايير الخاصة بهذا المجال، ورفع مستوى المعرفة والوعي المالي للمجتمع.

وسأل معاليه، الله – عز وجل – بأن تكلل مخرجات هذا الملتقى بالنفع على وطننا والدول المشاركة، وأن يديم على بلادنا الشامخة أمنها ورخاءها في ظل القيادة الرشيدة.