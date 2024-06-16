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رئيس أمن الدولة يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة عيد الأضحى المبارك

16 يونيو 2024 - 8:37 صباحًا

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رفع معالي رئيس أمن الدولة الأستاذ عبدالعزيز بن محمد الهويريني، باسمه ونيابة عن منسوبي ومنسوبات رئاسة أمن الدولة، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ، وإلى الشعب السعودي كافة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وسأل معاليه الله عز وجل أن يتقبل من ضيوف الرحمن مناسكهم ومن الجميع صالح أعمالهم، وأن يعيد هذه المناسبة على بلادنا الغالية بالخير والنماء، ودوام الأمن والرخاء تحت ظل القيادة الرشيدة.

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16 يونيو 2024 - 8:37 صباحًا
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