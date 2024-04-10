أبرز الموادأهم الاخبار

رئيس أمن الدولة يهنئ القيادة بعيد الفطر المبارك

10 أبريل 2024 - 7:45 صباحًا

المناطق _ واس

رفع معالي رئيس أمن الدولة الأستاذ عبدالعزيز بن محمد الهويريني، باسمه ونيابة عن منسوبي ومنسوبات رئاسة أمن الدولة، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ، وإلى الشعب السعودي بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وسأل معاليه الله سبحانه أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال، وأن يعيده على الجميع بالخير والنماء وأن يديم على وطننا نعمة الأمن والأمان في ظل القيادة الرشيدة.

أخبار قد تهمك
الوسوم
10 أبريل 2024 - 7:45 صباحًا
زر الذهاب إلى الأعلى