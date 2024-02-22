رئيس أمن الدولة يهنئ القيادة بمناسبة ذكرى يوم التأسيس

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رفع معالي رئيس أمن الدولة الأستاذ عبدالعزيز بن محمد الهويريني، باسمه ونيابة عن منسوبي ومنسوبات الرئاسة، أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ، وللشعب السعودي، بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.

وقال معاليه إن الإمام محمد بن سعود ـ رحمه الله ـ، أسس الدولة السعودية الأولى في النصف الثاني من عام 1139هـ، 1727م، على ضفاف وادي حنيفة في العاصمة التي نشأ وترعرع فيها “الدرعية”، وقضى أربعين سنة من عمره أسس خلالها الدولة ووحد شطريها تحت حكم واحد، وأرسى فيها دعائم الأمن والاستقرار، وجمع أبناء وطنه تحت راية التوحيد التي نصرها الله؛ لتتسع رقعة هذه الدولة السعودية الفتية ويصل حكمها وأصالة منهجها القويم إلى مناطق مختلفة، وما زالت – بفضل الله – تلك الأسس والثوابت والمبادئ قائمة، منذ ثلاثة قرون، فالروح السعودية أبيّةً لا تقبل المساس بثوابتها وقيادتها ووطنها.

واستحضر في هذه الذكرى، البطولات والتضحيات التي قدّمها مؤسس الدولة وأئمتها وملوكها وشعبها الأبي للحفاظ على أمن وطنهم وحمايته، ومشاعر الفخر بإرث وطننا الأصيل وما يحويه من عمق تاريخي وثقافي يحظى في هذا العهد الميمون باهتمام وعناية بالغة، فمن التاريخ تتكون الرؤى ويرسم المستقبل، ومن تضحيات الأجداد تُبنى الأمجاد، فماضينا مجد تليد، وحاضرنا مجيد، وطموحنا ماضٍ إلى العليا لغدٍ زاهر بإذن الله.

وسأل معالي رئيس أمن الدولة الله سبحانه أن يديم على مملكتنا الغالية أمنها وعزها، وأن يرحم من استشهد دون أمنها وأهلها وحدودها، وأن يوفقنا للمزيد من الرخاء والازدهار في ظل القيادة الرشيد.